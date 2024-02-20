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نائب نرويجي يرشح إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام

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نائب نرويجي يرشح إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام
Globallookpress
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النائب النرويجي ماريوس نيلسن رشح رجل الأعمال الأمريكي ومالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام.

وقال نيلسن حسبما نقلت الصحيفة: "إن العديد من شركات التكنولوجيا التي أسسها ماسك أو امتلكها أو قادها تهدف إلى تحسين المجتمع، وتطوير المعرفة بالأرض والفضاء، مع تمكين الاتصال في جميع أنحاء العالم".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن نيلسن رشح ماسك للجائزة "لدفاعه الثابت عن الحوار وحرية التعبير والقدرة على التعبير عن وجهة نظر المرء" في "عالم دائم الاستقطاب".

وبحسب منشور الصحيفة فإن من بين المرشحين للحصول على جائزة نوبل لعام 2024: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

يذكر أن من بين المرشحين أيضا للجائزة محكمة العدل الدولية التي دعت إسرائيل الشهر الماضي إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وكذلك منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" والإسرائيلية "بتسيلم".

ومن الأسماء الأخرى التي كشفها الإعلام: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبابا فرنسيس، ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر من العام الجاري.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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