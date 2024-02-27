برلمان هنغاريا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

انتخب البرلمان الهنغاري، رئيس المحكمة الدستورية تاماس سوجوك، رئيسا جديدا للبلاد.

وسيحل سوجوك محل كاتالين نواك في منصب رئيس الدولة، التي استقالت وسط فضيحة تتعلق بالعفو عن رجل متورط في جريمة اعتداء جنسي على أطفال.

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وتم انتخاب رئيس جديد في اليوم الأول من دورة الربيع، والتي تم بث افتتاحها على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

يشار إلى أنه تم ترشيح سوجوك البالغ من العمر 67 عاما، من جانب ائتلاف الأحزاب الحاكمة "فيدس - الذي يشغل في البرلمان 135 مقعدا من أصل 199. ودعم النواب الموالون للحكومة سوجوك مما ضمن فوزه في الجولة الأولى.

صوت خمسة نواب فقط من حزب "وطننا" القومي ضد ترشيح سوجوك. ولم تشارك أحزاب المعارضة المتبقية في التصويت، ولم تكن حتى حاضرة في قاعة الاجتماعات عندما تم الإعلان عن انتخاب رئيس جديد للدولة.

ووفقا للدستور سيقوم الرئيس المنتخب بتأدية اليمين، ويتولى منصبه في غضون ثمانية أيام. وإلى أن يحدث ذلك، سيتم تنفيذ واجبات رئيس البلاد من قبل رئيس البرلمان لازلو كوفر.

رئيس الجمهورية الجديد من مواليد عام 1956 وهو خريج كلية الحقوق بجامعة سيجد عام 1980.

المصدر: تاس