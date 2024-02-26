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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
منظومة دفاع جوي روسية من طراز "أوسا"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تم التصدي، في 26 فبراير حوالي الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في روسيا".

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وأضافت أنه تم إسقاط المسيّرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وأفادت الوزارة أمس بتدمير صاروخين أوكرانيين موجهين فوق البحر الأسود.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

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