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لافروف يبحث في موسكو النزاع الأوكراني مع نائب وزير الخارجية الصيني

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لافروف يبحث في موسكو النزاع الأوكراني مع نائب وزير الخارجية الصيني
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ خلال اجتماع في موسكو الأزمة الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية في بيانها: "تم بحث عدد من المواضيع الساخنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية".

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وأضافت أنه خلال الاجتماع أعرب الطرفان عن الرغبة المتبادلة في زيادة التنسيق في المنظمات الدولية الرئيسية من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا واستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تأكيد الرغبة في زيادة التعاون الثنائي في مجموعة "بريكس"، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لها هذا العام".

كما أكدت أن الطرفين أشادا بالعلاقات الروسية الصينية التي ارتقت إلى مستوى غير مسبوق وتستمر في التطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع اتفاقيات قادة البلدين.

المصدر: نوفوستي

 

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