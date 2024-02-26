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بكين: التعاون بين الصين وروسيا لا يخضع لتأثير دول أخرى

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بكين: التعاون بين الصين وروسيا لا يخضع لتأثير دول أخرى
Globallookpress Shen HongXinHua
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (صورة أرشيفية)
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أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن الصين "تعارض بحزم فرض عقوبات أحادية غير قانونية ضد الشركات الصينية".

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جاء ذلك وفق ما أدلت به ماو نينغ خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، تعليقا على سؤال وكالة "تاس" بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية بحجة العلاقات مع روسيا، حيث تابعت: "إن التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين روسيا والصين ليس موجها ضد أي أطراف ثالثة، ولا يمكن أن يتأثر بالدول الأخرى. والصين تعارض بحزم فرض أي عقوبات أحادية غير قانونية ضد الشركات الصينية، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة بشكل موثوق".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة العقوبات، يوم الجمعة الماضي، 9 شركات صينية يزعم أنها تقدم الدعم للجانب الروسي فيما أسمته "التحايل على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها". إضافة إلى ذلك، فقد فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير ضد 8 شركات من الصين بحجة العلاقات مع روسيا.

المصدر: تاس

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