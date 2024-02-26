 
مباشر

زاخاروفا تسخر من كاميرون: "الأعمال المشبوهة هواية بريطانيا المفضلة"

أخبار العالم

زاخاروفا تسخر من كاميرون:
Sputnik Aleksandr Vilf
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1vy

سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووصفت محاولة إثبات "خطأ موسكو" ضربا من "الأعمال المشبوهة" Monkey Business التي تهواها بريطانيا.

إقرأ المزيد
مسؤول أوروبي رفيع: بعض دول الاتحاد والناتو تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا وفق اتفاق ثنائي
مسؤول أوروبي رفيع: بعض دول الاتحاد والناتو تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا وفق اتفاق ثنائي

جاء ذلك وفقا لما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت أن هواية البيروقراطية البريطانية المفضلة هي "لعب دور الأحمق"، ردا على كلام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "ضرورة إثبات خطأ موسكو".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى كلمات كاميرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه لا يزال قادرا على الانتصار، ومهمة الغرب هي إثبات خطئه، وكتبت: "من المؤسف أنه لم يعترف بأن مهمة (الناتو) المتمثلة في (الهزيمة الاستراتيجية لروسيا) قد فشلت. أما بالنسبة للرغبة في (إثبات ما لا يمكن إثباته)، فإن هذا يندرج تحت بند الأعمال المشبوهة Monkey Business الهواية المفضلة للبيروقراطية الإنجليزية".

المصدر: تليغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا