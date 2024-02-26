بوشيلين يتحدث عن تغيير في تكتيك القوات الأوكرانية بعد خسارة أفدييفكا

قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه بعد تحرير الجيش الروسي لمدينة أفدييفكا، اضطرت القوات الأوكرانية لاستبدال المدفعية بأسلحة غربية باهظة الثمن لقصف دونيتسك.

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار تحرير أفدييفكا وبعض المراكز السكنية الأخرى، التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الروسية، نقول إنه لم يعد بمقدور العدو قصف مدينة دونيتسك ببعض الأسلحة، على سبيل المثال، المدفعية. ولكن ماذا يفعل العدو الآن؟ اضطر لاستخدام أسلحة غربية باهظة الثمن لاستهداف دونيتسك، على سبيل المثال براجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس".

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وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن القوات الأوكرانية قامت بتنفيذ مثل هذه الهجمات بصواريخ هيمارس قبل بضعة أيام فقط.

وقال بوشيلين: "تسبب القصف الصاروخي المذكور بإصابة مرافق ومواقع مدنية بحتة لا علاقة لها بالشؤون العسكرية بتاتا - مكتبة ومطعم على الكورنيش حيث كان يقام حفل زفاف... للأسف تسبب هذا القصف، بوقوع بعض الجرحى. كما لحقت أضرار بالمباني السكنية".

يوم 17 فبراير، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي