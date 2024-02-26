خبير أمريكي يكشف كيف حرم الجيش الروسي أوكرانيا من استخدام المسيرات الجوية بفعالية

قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن الجيش الروسي حرم القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام المسيرات الجوية بفعالية عن طريق تدمير المشغلين لها.

وأضاف الخبير الأمريكي، في مقابلة مع قناة Gegenpol على يوتيوب: "أفضل طريقة لوقف هذه الطائرات بدون طيار، هي القضاء على الأشخاص الذين يقومون بتشغيلها. الروس يقومون بتدمير هؤلاء الأشخاص".

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ووفقا لهذا الخبير، تمكن الجيش الروسي من التكيف بسرعة كبيرة مع الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار من قبل الأوكرانيين.

وأخذ الجيش الروسي يكشف بفعالية، مشغلي المسيرات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك المجموعات الكاملة منهم ومن ثم استهدافها والقضاء عليها.

وقال الخبير: "ونجم عن كل ذلك، أنه لم يعد بمقدور الأوكرانيين في الوقت الحالي، إجراء عمليات فعالة باستخدام الطائرات بدون طيار".

في الأسبوع الماضي، نشر المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الروسية، بيانات حول تدمير الأهداف الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير 2024.

وبحسب معطيات الوزارة، دمرت القوات الروسية خلال أسبوع 652 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

وبشكل إجمالي أسقطت القوات المسلحة الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، 13223 طائرة بدون طيار أوكرانية.

في وقت سابق، صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور لابين، بأن جميع التوقعات الأوكرانية المرتبطة بطائرات "بيرقدار" التركية المسيرة تبين أنها فاشلة تماما في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي