برلماني أوكراني سابق: مسيرات "بيرقدار" التركية فاشلة تماما في ساحة المعركة

صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور لابين، بأن جميع التوقعات الأوكرانية المرتبطة بطائرات "بيرقدار" التركية المسيرة تبين أنها فاشلة تماما في ساحة المعركة.

وأشار إلى أنه "في أوكرانيا يقومون ببناء مصنع لإنتاج هذه الطائرة المسيرة "الرائعة"، لكن ليس من الواضح سبب الحاجة إليها الآن".

وقال: "إنها لا تطير. حسنا، هي لا تطير هنا في أوكرانيا. لأن ذلك يعتمد على الطقس وعلى الغيوم. فلماذا نبني هذا المصنع لإنتاجها أصلا إذا كانت لا تطير؟".

وأشار إلى أنه في الشرق الأوسط أو أرمينيا، حيث تم استخدام "بيرقدار" بنجاح، يكون الجو دافئا ومشمسا عادة، ولكن في أوكرانيا لا يوجد مثل هذا الطقس وتبين أن الطائرة عديمة الفائدة تماما هنا.

ويعتقد لابين أن جميع النفقات الأوكرانية المرتبطة بهذه الطائرات المسيرة يجب أن تتوقف بشكل عاجل، ويجب استخدام الأموال المحررة لأجل أسلحة فعالة حقا، ومع ذلك، لم يذكر لابين أي شيء محدد، قائلا إن هناك الكثير من أنواع "الأسلحة الفعالة".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر في الجيش الروسي أن طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة هدف سهل إسقاطه بصواريخ "بانتسير" ويمكن لمنظومة الدفاع الجوي متابعته من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط، وفق التلفزيون الروسي.

وأوضح نائب قائد قوات الدفاع الجوي في القوات الجوفضائية الروسية، يوري مورافكين، للقناة بأن مسيرات "بيرقدار تي بي 2"، نظرا لحجمها وسرعتها، تشكل هدفا سهلا بالنسبة لـ"بانتسير" الروسي، مضيفا: "ليس هناك أي صعوبة (في إسقاط "بيرقدار")، حتى إذا كان مستوى تدريب طاقم "بانتسير" عند درجة مقبول".

المصدر: RT