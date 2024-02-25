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"مؤيد لروسيا".. سيناتورة أمريكية تفضح خطط الديمقراطيين لعزل ترامب في حال فوزه بالانتخابات

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Globallookpress Rod Lamkey - CNP
عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين
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أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين أن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يستعدون لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب إذا فاز بالانتخابات بسبب علاقاته المزعومة مع روسيا.

وقالت تايلور غرين على منصة "إكس": "أي شخص يهتم بأمريكا، بالشعب الأمريكي، بدولاراتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس، فليستعد لأن يُطلق عليه لقب مؤيد لروسيا، لأن الديمقراطيين يعرفون أن ترامب سيفوز ويستعدون لعدم الاعتراف بانتخابه، وأيضا لعزله عندما يصبح رئيسا مرة أخرى".

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وأضاف أن الديمقراطيين على استعداد لوصف الجمهوريين الذين يعارضون مساعدة أوكرانيا بأنهم أنصار روسيا.

وتابعت: "سيعتبرون أن الجمهوريين، الذين يرفضون تمويل نزاع في أوكرانيا يموت فيه جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، مؤيدين لروسيا إلى حد ما، ويتجاهلون حقيقة أننا نريد ببساطة ضمان الأمن على حدودنا ولا نريد أن ندفع ثمن حروب وكالة الاستخبارات المركزية".

وانتقد الصحفي المعروف تاكر كارلسون جميع الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفها بالسخيفة والمثيرة للضحك.

المصدر: تاس

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