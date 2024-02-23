كارلسون: كل الاتهامات الموجهة ضد ترامب مثيرة للضحك

انتقد الصحفي المعروف تاكر كارلسون جميع الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفها بالسخيفة والمثيرة للضحك.

وقال كارلسون يوم أمس الخميس في مقطع فيديو نشره على صفحته X (تويتر سابقا): "كل التهم والمزاعم الموجهة الآن ضد دونالد ترامب سخيفة دون استثناء".

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ويشار إلى أن القضاء الأمريكي يلاحق ترامب في عدة قضايا جنائية، أبرزها اقتحام مبنى الكابيتول، وحيازة وثائق سرية، فضلا عن العلاقات مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز والصحفية إليزابيث جين كارول.

ولكن ترامب نفسه، صرح مرات كثيرة بأن جميع هذه الاتهامات سياسية الطابع ووصف الوضع الحالي بـ "مطاردة الأشباح".

المصدر: تاس