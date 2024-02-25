سيمونيان: استطلاع "سبوتنيك" يظهر رفض اليابانيين دعم أوكرانيا

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن 58% من قراء موقع "سبوتنيك" في اليابان الذين شاركوا في استطلاع أجراه الموقع على منصة "إكس" لا يؤيدون دعم أوكرانيا.

وقالت سيمونيان لقناة "روسيا-1" التلفزيونية إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".

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وأضافت: "صدمنا بنتائجه حيث أن 58% لا يريدون مساعدة أوكرانيا. انتبهوا، الذين يريدون مساعدة أوكرانيا 4%".

وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.

وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".

وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: RT