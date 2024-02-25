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حاكم مقاطعة زابوروجيه: القوات الروسية دخلت رابوتينو وتواصل تقدمها

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حاكم مقاطعة زابوروجيه: القوات الروسية دخلت رابوتينو وتواصل تقدمها
Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن الجيش الروسي دخل قرية رابوتينو في المقاطعة، ويواصل تقدمه ساحقا القوات الأوكرانية.

وأكد أن القوات الأوكرانية خسرت آلاف الجنود وكميات هائلة من الآليات هناك.

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وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف في وقت سابق إن قتالا عنيفا يدور في قرية رابوتينو، وزمام المبادرة هناك في يد الجيش الروسي.

وأشار إلى أنه إذا تم إجبار القوات الأوكرانية على الخروج من رابوتينو، فسيتم شطب كل ما حققه الجيش الأوكراني خلال ما يسمى بالهجوم المضاد بأكمله، الذي بدأ في مقاطعة زابوروجيه في يونيو العام الماضي.

ويدور قتال عنيف قرب قرية رابوتينو الصغيرة في مقاطعة زابوروجيه منذ الصيف الماضي، عندما بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد حيث زجت أوكرانيا بألوية ذات تدريب غربي من الاحتياطي الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي

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