دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو على منصة "إكس" إلى استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريح الأخير عن زيادة المساعدات للقوات الأوكرانية.

وكتب فيليبو: "سوف ينفق المزيد من الأموال على أوكرانيا على حساب فرنسا، على حساب مزارعينا! دعونا نزيحه من هنا وبسرعة!".

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واعتبر زعيم حزب "الوطنيون" أن الرئيس الفرنسي يرتكب استفزازا خطيرا ضد المزارعين.

وتأتي تحركات المزارعين الفرنسيين في إطار حركة احتجاجية أوسع في أوروبا ضد سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية وظروف العمل العامة.

وكشف استطلاع رأي أجراه "المعهد الفرنسي لدراسة الرأي العام"، أن مستوى تأييد الفرنسيين لأوكرانيا تراجع، كما انخفضت نسبة المؤيدين لمساعدة كييف عسكريا بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: نوفوستي