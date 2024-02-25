صربيا ترد على كرواتيا: خلافا لكم لسنا تابعين لأحد

أرسلت السلطات الصربية مذكرة احتجاج إلى كرواتيا بسبب اتهامات وزير الخارجية الكرواتية بأن بلغراد "تابعة" لروسيا وتعمل لتمرير مصالح موسكو في زعزعة استقرار البلقان.

يوم أمس كرر وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، القول إنه يجب على السلطات الصربية "التوقف عن الجلوس على كرسيين"، ووصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش بأنه "من توابع روسيا" ودعا إلى منع انتشار "التأثير الخبيث لروسيا الهادف زعزعة الاستقرار في غرب البلقان".

إقرأ المزيد

ورد فوتشيتش على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن الهجوم الذي شنه الوزير الكرواتي كان تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية لصربيا، وأنه لم يكن خادما لأحد الأمر الذي لا يمكن قوله عن جرليتش رادمان".

من جانبه، قال وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش: "صربيا دولة تنتهج سياسة خارجية ذات سيادة ومستقلة لصالح مواطنينا وشعبنا حصرا. صربيا وفوتشيتش ليسا من توابع أحد. يبدو أن الوزير الكرواتي لم يتعلم دروس التاريخ ونسي أو يود أن ينسى أن كرواتيا كانت من توابع النمسا والمجر وألمانيا النازية، و"دولة كرواتيا المستقلة"، واصلت القتال حتى بعد انتحار هتلر، حتى 15 مايو (1945) بعد ستة أيام من استسلام ألمانيا. لقد كانوا متواطئين ونازيين أكثر من الفاشيين أنفسهم".

وأشارت وزارة الخارجية الصربية إلى أنه تم إرسال مذكرة احتجاج إلى كرواتيا تدين "تصريح الوزير المخزي".

المصدر: نوفوستي