برلمان كرواتيا يتبنى قرارا حول اعتبار المجاعة الأوكرانية "إبادة جماعية"

أعلن رئيس البرلمان الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش عن تبني البرلمان بالإجماع قرارا حول اعتبار المجاعة الأوكرانية في الثلاثينيات من القرن الماضي "إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

ويحمل القرار، الذي صوت إلى جانبه 129 نائبا في البرلمان، يوم الأربعاء، قيادة الاتحاد السوفيتي مسؤولية المجاعة.

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش بقرار البرلمان الأوروبي الذي اعتبر المجاعة الأوكرانية "إبادة شعبية".

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وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأوروبية تبنت قرارات مماثلة على مستوى البرلمانات في الفترة الأخيرة.

يذكر أن المجاعة في الاتحاد السوفيتي في الأعوام 1929 - 1934 طالت مناطق شاسعة من البلاد، وخصوصا أوكرانيا وجنوب روسيا وغرب كازاخستان وغيرها. ويعتبر المؤرخون الروس أنها كانت نتيجة لسياسات السلطات السوفيتية لكنها لم تستهدف أي قوم بشكل خاص.

المصدر: تاس