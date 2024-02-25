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كوليبا يطلق تصريحا مفاجئا حول الأراضي التي خسرتها أوكرانيا

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كوليبا يطلق تصريحا مفاجئا حول الأراضي التي خسرتها أوكرانيا
Globallookpress
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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن المناطق التي خسرتها القوات المسلحة الأوكرانية ليست ذات أهمية استراتيجية.

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وقال كوليبا في مقابلة أجرتها معه شبكة ABC الأمريكية أمس السبت: "صحيح، لقد خسرنا أراضي، لكن ليست لذلك تداعيات استراتيجية على الاستقرار العام على خط المواجهة".

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأسبوع الماضي أن الجيش الروسي انتزع أكثر من 317 كيلومترا مربعا من القوات الأوكرانية منذ بداية العمليات الهجومية في محاور القتال المختلفة.

وكانت القوات الروسية حررت في 25 ديسمبر بلدة مارينكا غرب مدينة دونيتسك، وفي 17 فبراير سيطرت على بلدة أفدييفكا شمال دونيتسك، مما أتاح بإبعاد خط التماس عن دونيتسك وتأمين المدينة إلى حد بعيد من هجمات العدو.

المصدر: ABC

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