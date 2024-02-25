مجلس النواب الأمريكي يوجه اتهامات لإيلون ماسك

أشار رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، مايك غالاغر، إلى احتمال انتهاك شركة "سبيس إكس" لالتزاماتها أمام حكومة البلاد.

وبرر غالاغر اتهاماته للشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعدم توفيرها الاتصالات للوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة في تايوان.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بيان لغالاغر قال فيه: "ربما لا تقوم (سبيس إكس) بتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالحزمة العريضة في تايوان وما حولها.. وهنا يوجد احتمال أن يمثل ذلك انتهاكا للالتزامات التعاقدية للشركة مع حكومة الولايات المتحدة."

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان عضو مجلس النواب ينص أيضا على أن شركة "سبيس إكس" ملزمة بتزويد البنتاغون وإدارات أمريكية أخرى بإمكانية الاتصال بالإنترنت بالحزمة العريضة في جميع أنحاء العالم، ونوه بأن السلطات الأمريكية خصصت في المقابل أكثر من 100 مليون دولار لبرنامج Starshield .

كما طلب غالاغر من "سبيس إكس" تبيان وضع توفير الإنترنت لبرنامج Starshield في تايوان بحلول الثامن من مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي