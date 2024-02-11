ماسك: لم نقم ببيع محطات الاتصال الفضائي "ستارلينك" لروسيا

قال مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك إن محطات الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التي طورتها شركة "سبيس إكس" لم يتم بيعها لروسيا.

وأضاف ماسك: "تزعم العديد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن "سبيس إكس" تبيع محطات "ستارلنك" إلى روسيا. هذا غير صحيح تماما. ما أعرفه هو أننا لم نزود روسيا بمحطات "ستارلينك" لا بشكل مباشر ولا من خلال وسطاء".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن إيلون ماسك كان مرغما على نقل نظام "ستارلينك" للجيش الأوكراني، وفي أوكرانيا هناك حوالي 47 ألف محطة نظام "ستارلينك" تعمل.

وفي السابق، زعمت العديد من وسائل الإعلام، نقلا عن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تستخدم محطات ستارلينك.

من ناحية ثانية ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تشكو من انخفاض سرعة اتصالات القمر الصناعي ستارلنك التي تستخدمها في العمليات القتالية منذ منتصف عام 2022 لأسباب غير معروفة.

شركة "سبيس إكس" زودت أوكرانيا بمحطات الاتصال الفضائي "ستارلينك"، لكن مالكها، ماسك، دعا مرارا لحل الصراع في أوكرانيا من خلال الوسائل الدبلوماسية.

ويستخدم الجيش الأوكراني الاتصالات التي توفرها "ستارلينك" للتحكم في الطائرات المسيرة.

المصدر: نوفوستي