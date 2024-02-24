ترامب يتوعد معارضيه "الكاذبين" بالحساب بعد فوزه في الانتخابات (فيديو)

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارضيه بالانتقام بعد يوم من فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ: "سوف نستعيد بلادنا.. بالنسبة للأمريكيين الذين يعملون بجد، سيكون الخامس من نوفمبر يوما جديدا للحرية والنصر، وبالنسبة للكاذبين الذين استولوا على بلادنا، سيكون يوم الحساب بالنسبة لهم".

🔥TRUMP spits fire @CPAC:



Your victory will be our ultimate vindication.



Your liberty will be our ultimate reward.



And the unprecedented success of the United States of America will be my ultimate and absolute revenge. pic.twitter.com/Vg6IYwbaOP — News Nomad 🗞 (@The_Nomad_News) February 24, 2024

وأشار ترامب إلى أنه "لم يتفاجأ ويتفق مع ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مناسب أكثر لموسكو كرئيس قادم للولايات المتحدة"، موضحا: "لقد أصبحنا نكتة للعالم أجمع".

Trump at CPAC:



"He announced the other day he'd rather have Biden and I agree with him" regarding Putin and the Presidency.



Neither of the leading presidential candidates are well. https://t.co/tjF09oW38r — TheIntelFrog (@TheIntelFrog) February 24, 2024

وأكد ترامب: "انتصاركم سيكون ثأرنا، وحريتكم ستكون مكافأتنا، والنجاح غير المسبوق للولايات المتحدة سيكون انتقامي المطلق.. هذا ما أريده: النجاح سيكون ثأرنا".

"Your victory will be our ultimate vindication. Your liberty will be our ultimate reward and the unprecedented success of the United States... will be my ultimate and absolute revenge." - President Trump.⁰



Watch President Trump’s Entire @CPAC Speech: https://t.co/VhbWKxE609pic.twitter.com/6qGA5WMI8x — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) February 24, 2024

هذا وحذر دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

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يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، ويعتزم بايدن، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي