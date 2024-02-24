ذكر نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية قسطنطين سيفكوف، أن القوات الأوكرانية كررت خلال الهجوم المضاد الفاشل صيف 2023 تكتيكات "الفيرماخت" في عام 1943.

وأكد الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، في مقال نشرته "تاس"، أن "التفوق الشامل للمجموعة العسكرية الروسية في العملية الخاصة، إلى جانب نظام الدفاع القوي المنتشر في الاتجاهات الرئيسية، جعل تحركات العدو التضليلية غير فعالة".

وأوضح قسطنطين سيفكوف: "بدأت العملية الهجومية للقوات الأوكرانية في 4 يونيو 2023 بضربة مدفعية، وتم إدخال عدد كبير من التشكيلات الآلية المجهزة بمركبات مدرعة ثقيلة في المعركة، على وجه الخصوص دبابات غربية الصنع مثل ليوبارد، بالإضافة إلى مركبات المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز برادلي، وفي هذا الصدد، كررت القوات الأوكرانية تصرفات الفيرماخت (القوات المسلحة لألمانيا النازية) في 5 يوليو 1943".

وأضاف الخبير: "تكبدت التشكيلات المدرعة الأوكرانية المتقدمة في الاتجاه الرئيسي في البداية خسائر فادحة من هجمات أطقم صواريخ ATGM والمروحيات المنتشرة في المواقع الأمامية، كما أظهرت منظومة كورنيت قدرتها على ضرب أحدث الدبابات بشكل فعال".

وأكد الخبير أن "محاولات ضرب الدفاعات الروسية استمرت، ومع ذلك، لم يتمكن نظام كييف حتى من الوصول إلى الحافة الأمامية للمنطقة الرئيسية لمنطقة الدفاع التكتيكي لقواتنا، ليقوم بعد ذلك بتغيير تكتيكاته، وأنشأ مجموعات صغيرة من مشاة الهجوم سيرا على الأقدام بدعم من المدفعية، لكن هذا لم يؤد إلى أي نتيجة تذكر".

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وأشار سيفكوف إلى أن "القوات الأوكرانية فشلت أيضا في تحقيق أي نتيجة عملياتية مهمة، وحتى الخطوط الأولى من منطقة الدفاع التكتيكي لقواتنا لم يتم اختراقها أبدا".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك و92 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة. فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على محور أفدييفكا.

المصدر: تاس