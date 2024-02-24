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خبير أمريكي يكشف ما دمره الجيش الروسي في أفدييفكا: سيرسكي أرسلهم للموت

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خبير أمريكي يكشف ما دمره الجيش الروسي في أفدييفكا: سيرسكي أرسلهم للموت
Sputnik
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قال ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغفرن في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب إن الجيش الروسي دمر نخبة مقاتلي آزوف في أفدييفكا.

وأشار الخبير إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالذات، أرسلهم إلى هناك.

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وأضاف: "أرسل سيرسكي على الفور وحدة من قوات النخبة، كتيبة النازيين الجدد آزوف، لمساعدة القوات الأوكرانية في أفدييفكا. وماذا حدث لهم؟ رصدهم الروس من الجو ودمروهم".

ونوه ماكغفرن بأنه بعد تحرير أفديفكا، بات من الممكن القول إن روسيا انتصرت عمليا في الصراع في أوكرانيا، ولم يكن هناك أمل في تحسن الوضع في كييف، حيث لا تزال قواتها تعاني من نقص في الذخيرة والعناصر البشرية.

مساء يوم 17 فبراير، قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بفرض القوات الروسية سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

المصدر: نوفوستي

 

 

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