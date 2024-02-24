مدفيديف ردا على ميلوني: عدد أصحاب الرؤوس الغبية في الغرب يتزايد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف معلقا على كلمات رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني حول دور روسيا بهجوم "حماس" على إسرائيل إن السبب يعود لجينات خفية من ماضيها الفاشي.

في وقت سابق من يوم السبت، زعمت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن "هجوم حماس على إسرائيل لم يكن ليحدث لو لم تشن روسيا عمليتها العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية".

إقرأ المزيد

وكتب مدفيديف مازحا على شبكة التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا): "عدد أصحاب الرؤوس الغبية في قيادات الدول الغربية يتزايد كل يوم. وقد قالت ميلوني الآن في كييف إنه لو لم تشن روسيا العملية العسكرية الخاصة، فإن حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل. أوه، إنها تعاني بالفعل من مشاكل كبيرة في رأسها، أو ربما لعبت الجينات الفاشية المخفية في الماضي دورها الكبير في ذلك".

اليوم السبت، وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف في "زيارة تضامنية" تصادف الذكرى الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق من اليوم من كييف سيشارك فيه قادة مجموعة السبع، مع دعوة فلاديمير زيلينسكي للانضمام إلى المناقشة.

وقبل القمة الافتراضية، ستعقد ميلوني اجتماعا ثنائيا مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، قد يتم بعده الإعلان عن إبرام اتفاقية أمنية مثل تلك التي وقعتها كييف سابقا مع برلين وباريس ولندن.

المصدر: نوفوستي