كشف تقرير بثته قناة NTV الألمانية افتقار القوات الأوكرانية للحافز كي تواصل القتال كالذي كان عندها في البداية وفي الوقت الذي يعاني الجيش من نقص خطير في عديد الأفراد ووسائل الحماية.

واعترف أحد الجنود الأوكرانيين للقناة الألمانية: "عندنا مشكلة كبيرة مع أعداد الناس. ليس لدينا ما يكفي على الإطلاق. لقد فقد الناس الحماس الذي كان لديهم في بداية الأمر <…> والكثير من شعبنا مرهق".

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بالإضافة إلى ذلك، اشتكى الجنود الأوكرانيون من الضغط الذي يمارس عليهم من الطائرات بدون طيار الروسية، والتي غالبا ما تنجح في إحباط هجماتهم التي يشنها الأوكرانيون.

وأضاف: "لقد أصبح حفر الخنادق للمشاة مشكلة بالفعل. عندما يكون هناك شخص ما في الخارج، تجري ملاحظته على الفور بواسطة المسيرات".

وأردف عسكري آخر في المقابلة مع القناة: "ثم تظهر طائرة بدون طيار ثانية، ويصل بعدها شيء ما من الجو".

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في يناير الماضي، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة والجيش المتحفز، ولذلك يعتقد المحللون أن القوات الروسية ستكون قادرة على اختراق الدفاعات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي