قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف إن ضربة للجيش الروسي استهدفت مستودعات للمشتقات النفطية وورشات صنع وتجميع المسيرات التابعة للقوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك.

وأوضح سيرغي ليبيديف: "يوم 23 فبراير، هاجمت الوحدات الروسية مستودعا للنفط ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشات العمل في مصنع الهندسة الجنوبي في دنيبرو بيتروفسك".

وأضاف: "أفاد المقاتلون بأن القوات الروسية قصفت ورشات تجميع المسيرات في دنيبرو بيتروفسك، كما كانت هناك خزانات كبيرة للوقود ومواد التشحيم في هذا المكان".

وأكد: "لقد أبلغوا أنهم ضربوا المصنع الجنوبي، وورشات العمل حيث كانوا يصنعون ويهيئون مسيرات جديدة".

ويعتبر المصنع الجنوبي لبناء الآلات الذي يحمل اسم ماكاروف، مؤسسة استراتيجية خاصة بتكنولوجيا الصواريخ والفضاء.

وأشار إلى أن "القوات الروسية ضربت أيضا عدة مستودعات في شارع كارونا، فيما أصاب أحد صواريخ نظام الدفاع الجوي الأوكراني، أثناء مطاردة مسيرة جيرانيوم، مبنى متعدد الطوابق، حسبما أفاد سكان المنازل المجاورة".

وخلص ليبيديف إلى أنه نتيجة لذلك، تم تطويق المبنى، وقام ضباط جهاز الأمن الأوكراني بأخذ توقيعات من المواطنين بعدم الكشف عما حدث.

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هذا وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، أنه في إحدى شركات دنيبرو بيتروفسك، اشتعلت النيران في خزانات الوقود.

المصدر: نوفوستي