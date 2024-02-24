نيبينزيا يرد على مزاعم غربية عن هجوم روسي وشيك على الدول الأوروبية

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، المخاوف بشأن الهجوم الروسي المزعوم على الدول الأوروبية بأنها إدعاءات سخيفة وأكاذيب واضحة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "تثيرون مخاوف سخيفة وكاذبة بشأن الهجوم الروسي الوشيك والمزعوم ضد الدول الأوروبية.. بالمناسبة، لم تنسوا أن الدول الأوروبية كانت في عصور مختلفة - بولندا والسويد وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول التابعة لها، حيث قامت تقريبا كلها خلال الحرب العالمية الثانية بمهاجمة الدولة الروسية، وحاولت التغلب عليها بإصرار يحسد عليه، وعانت من الهزيمة دائما".

وأضاف: "حاولت الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه خلال الحرب الباردة"، مشيرا إلى "دور بريطانيا، التي حرضت دبلوماسيتها على مدى قرون الدول والشعوب بمهارة ضد بعضها البعض، وما زالت تفعل ذلك حتى يومنا هذا".

وأوضح نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن قائلا: "لقد تشكلت الدولة الروسية في ظل ظروف التهديد الخارجي المستمر، كما أن زملاءنا الغربيين المحبين للسلام لا يحبون حقا أن يتذكروا حقيقة أن روسيا هي التي كان عليها دائما صد العدوان الغربي، لكن شعبنا يتذكر ذلك جيدا".

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وأكد نيبينزيا: "نحن نعلم أن الجمهور في الدول الغربية لا يصدق ولا يؤمن بالدعاية المناهضة لروسيا حول التهديد الروسي الأسطوري، ولهذا السبب يحيطونها بفقاعة من الأكاذيب، محاولين منع ظهور الحقيقة، لكن الحقيقة الواضحة لا تزال تظهر يوما بعد يوم بفضل جهود أولئك الذين يفهمون ما يهدد العالم أجمع من إطالة أمد المواجهة الحالية وتفاقمها".

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المصدر: نوفوستي