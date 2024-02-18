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رئيسة وزراء إستونيا: بعض الدول الأوروبية لا تشعر بـ"الخطر الروسي"

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رئيسة وزراء إستونيا: بعض الدول الأوروبية لا تشعر بـ
Globallookpress
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قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس إن بعض الدول الأوروبية لا تشعر بـ"تهديد روسيا الاتحادية" في سياق الأزمة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع بلومبرغ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، دعت كالاس الدول الأوروبية لبذل المزيد من الجهد لدعم كييف. وقالت: لقد قدمت أوروبا الكثير، لكن عليها أن تقدم المزيد.

وبحسب رئيسة وزراء إستونيا، "التهديد الذي تمثله روسيا لا يزال في بعض الدول الأوروبية محل نقاش. هم يؤيدون ويدعمون بالكلمات، لكنهم في الواقع لا يفعلون الكثير، لأنهم لا يشعرون بأن هناك ثمة تهديد حقيقي مصدره روسيا. ولم تحدد كالاس الدول التي كانت تتحدث عنها".

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وفي 19 ديسمبر 2023، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لوزارة الدفاع، بأن روسيا لا تنوي ولا تخطط لمهاجمة دول الناتو في المستقبل.

وأشار إلى أن موضوع “التهديد الروسي" تروجه الولايات المتحدة التي تخشى فقدان هيمنتها على القارة الأوروبية.

المصدر: تاس

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