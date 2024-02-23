مقاتلات أمريكية تسقط جسما مجهولا فوق ولاية يوتا الأمريكية

أفادت شبكة ABC أن مقاتلات القوات الجوية الأمريكية أسقطت بالونا مجهولا في سماء ولاية يوتا.

وأكد ممثل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" لوكالة "نوفوستي" المعلومات التي تفيد بأن الطائرات المقاتلة اعترضت منطادا شوهد سابقا فوق المناطق الغربية من الولايات المتحدة.

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وقالت القيادة: "اعترضت مقاتلات "نوراد" البالون فوق ولاية يوتا، وحددت أنه لم يكن مناورا ولا يشكل تهديدا للأمن القومي".

وأضافت أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع حوالي 13.1-13.7 كيلومترا.

وأشارت شبكة ABC أن الجسم كان عبارة عن "بالون صغير".

وذكرت شبكة CBS مساء الجمعة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن الجيش الأمريكي اكتشف بالونا مجهول الهوية يحلق فوق غرب الولايات المتحدة.

وفي فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا فوق المحيط الأطلسي، كان قد عبر في السابق الجزء البري للولايات المتحدة بأكمله. وقالت بكين إنه منطاد مدني للأرصاد الجوية، رافضة اتهامات التجسس.

المصدر: نوفوستي