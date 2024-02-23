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ماسك: لا يحق قانونيا لرئيس وزراء هولندا التوقيع على اتفاقية أمنية مع كييف

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ماسك: لا يحق قانونيا لرئيس وزراء هولندا التوقيع على اتفاقية أمنية مع كييف
AP Mindaugas Kulbis
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته ليس لديه صلاحية لتوقيع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا تنص على الدعم العسكري والمالي لمدة 10 سنوات

وأدلى ماسك بهذا التصريح ردا على منشور للناشطة السياسية إيفا فلاردينجيربروك على منصة "إكس" بخصوص اتفاقية المساعدة العسكرية الهولندية لمدة 10 سنوات مع أوكرانيا. وأشارت إلى أنه لم يتم أخذ "رأي الشعب الهولندي" حول هذا القرار.

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وقالت فلادينجيربروك: "مارك روته يسحب ببساطة ما في محفظتنا حتى يصبح أمينا عاما لحلف "الناتو"، وبعد ذلك سوف يسحب كل ما في محافظكم (دول الناتو)".

ورد ماسك أن روته لا يملك صلاحية التوقيع على هذه الاتفاقية مع أوكرانيا. قائلا: "لا يبدو أن لديه السلطة القانونية للقيام بذلك".

وسبق لأوكرانيا أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك، وأفادت التقارير بأنه سيتم توقيع وثيقة مماثلة مع إيطاليا في المستقبل القريب.

واعتبرت القائمة بأعمال وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونغرين في وقت سابق أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود على الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية للقوات الأوكرانية.

وتشارك هولندا والدنمارك والعديد من الدول الغربية الأخرى حاليا بنشاط في تدريب الطيارين الأوكرانيين وتخطط لنقل عدد معين من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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