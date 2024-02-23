ماسك يتهم "غوغل" بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" للحقائق التاريخية

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة "غوغل" بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي"جيميني" للحقائق التاريخية ونشر صور لجنود ألمان نازيين من أصحاب البشرة السوداء.

وقال ماسك: "أنا سعيد لأن شركة "غوغل" بالغت إلى أبعد حد في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".

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وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق بأن شركة "غوغل" الأمريكية أوقفت مؤقتا تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي"جيميني"، وذلك استجابة لطلبات المستخدمين لتوليد شخصيات تاريخية، وغيرت جنسهم أو أصلهم العرقي والإثني.

وأظهرت الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن جهتها صرحت شركة "غوغل" أنها تعمل على حل المشكلة وستصدر قريبا نسخة محسنة من الشبكة العصبية.

المصدر: نوفوستي