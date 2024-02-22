NBC News: ماسك قام بزيارة سرية حاملا معه ملف "الذكاء الاصطناعي"

أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زار البيت الأبيض بشكل سري في عام 2023 الماضي.

وأشارت القناة إلى أن هدف زيارة إيلون ماسك، كان مناقشة قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي مع المسؤولين في البيت الأبيض.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، تمت زيارة ماسك في يوم 13 سبتمبر من العام الماضي.

من جانبه، أكد مصدر في البيت الأبيض للقناة التلفزيونية، أن هذه هي الزيارة الوحيدة التي قام بها ماسك خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يلتق رجل الأعمال بالرئيس الأمريكي شخصيا.

ونوهت القناة التلفزيونية، بأن الملياردير ماسك، زار البيت الأبيض عدة مرات خلال رئاستي باراك أوباما ودونالد ترامب.

المصدر: تاس