ترامب يتهم وسائل الإعلام باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزييف صور له

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسائل الإعلام المعادية له باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور له يبدو فيها أكثر بدانة مما هو عليه في الواقع.

ونشر ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، صورة معدلة له وبجانبها للمقارنة كانت هناك ثلاث صور دفعة واحدة، وهي، بحسب قوله، تعكس مقاييسه بشكل كاف.

The Fake News used Artificial Intelligence (A.I.) to create the picture on the top left. These are despicable people, but everyone knows that. The other pictures are me hitting Golf balls today to show the difference. Sadly, in our Country, Fake News is all you get!



Donald Trump… pic.twitter.com/nhQzr2zrG8 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 16, 2024

وكتب ترامب: "استخدمت الأخبار المزيفة الذكاء الاصطناعي، لإنشاء الصورة الظاهرة في الأعلى من اليسار. .إنهم أشخاص عديمو الضمير، لكن الجميع يعرف ذلك..وهناك صور أخرى تظهرني وأنا أضرب الكرات في أثناء لعب الغولف اليوم، لإثبات الفرق".

واختتم ترامب: "للأسف، في بلادنا الأخبار المزيفة هي كل ما تحصل عليه".

وفي الصورة الأولى يمكن بوضوح رؤية بطن ترامب يتدلى فوق بنطاله، أما الصور المتبقية يبدو فيها ترامب أنحف بشكل ملحوظ.

يذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كمرشح هو الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.

المصدر: "نوفوستي"+RT