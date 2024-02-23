وزير أوكراني: كلفة إعادة الإعمار 500 مليار يورو وتستغرق نحو 10 سنوات

قدر وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، كلفة إعادة إعمار البلاد بحوالي 500 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق فترة تصل إلى 10 سنوات.

وقال كوبراكوف في مقابلة مع وكالة "د ب أ" الألمانية: "أعتقد أن الأضرار الأشد خطورة يمكن التخلص منها في غضون سنتين إلى 3 سنوات. ولكن بشكل عام (عملية إعادة الإعمار) ستستغرق بين 5 إلى 10 سنوات".

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وفي سياق متصل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 6 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية النزاع. بينما تعد ألمانيا حاليا موطنا لحوالي 1.1 مليون مواطن أوكراني دخلوا البلاد منذ عام 2022.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر بحوالي 452.8 مليار يورو.

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الاتحاد وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي