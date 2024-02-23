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الشيخة حسينة تبحث مع زيلينسكي تسوية النزاع الأوكراني

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الشيخة حسينة تبحث مع زيلينسكي تسوية النزاع الأوكراني
Globallookpress
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أعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة أنها بحثت خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، سبل حل النزاع الروسي الأوكراني، والتعاون الثنائي.

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الشيخة حسينة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة لاستعراض نتائج زيارتها إلى ألمانيا وحضورها مؤتمر ميونيخ الذي جرى في الفترة بين 16 و18 فبراير.

وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش: "طلبت منه (زيلينسكي) إيجاد سبل فعالة على الفور لحل النزاع الأوكراني الروسي المستمر".

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع أعرب الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية القائمة، وأضافت: "عبرنا.. عن اهتمامنا بإقامة تعاون ثنائي في مجال تجارة القمح وزيت الطعام والمنتجات الزراعية الأخرى".

وأشارت حسينة إلى أنها تبادلت وجهات النظر مع زيلينسكي بشأن الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البنغلاديشي حسن محمود، إن الاجتماع جرى بمبادرة من الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أنه يستبعد أي تأثير للقاء حسينة وزيلينسكي على علاقات بلاده مع روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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