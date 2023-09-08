لافروف يلتقي برئيسة وزراء بنغلاديش في دكا (صورة)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة استقبلت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة دكا.

يوم أمس الخميس، وصل الوزير لافروف إلى دكا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي إلى بنغلاديش.

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ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" صورة للقاء.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى بنغلاديش، أن البلدين اتفقتا على تعزيز الاتصالات الثنائية في كافة المجالات. وأكد أن مشروع محطة "روبور" النووية يجري تنفيذه وفقا للجدول الزمني.

وأكد أن البلدين يحافظان على الحوار السياسي على مستوى جيد للغاية، واتفقنا اليوم على تكثيف الاتصالات الثنائية في جميع المجالات".

وأضاف: "يجري إرسال القمح والأسمدة. وتحدثنا اليوم عن إمكانية انتقال هذه الاتفاقيات من سنوية إلى طويلة الأجل".

المصدر: تاس