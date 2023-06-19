أوكرانيا تطالب بنغلاديش بدعم "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي

دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بنغلادش لدعم "صيغة السلام" الأوكرانية، واتخاذ موقف نشط في تقديم المساعدة الشاملة لأوكرانيا.

كتب شميغال عبر "تلغرام": "أجريت أول محادثة هاتفية لي مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، ودعوتها لدعم صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأضاف: "كما دعوت رئيسة الوزراء إلى دعم المبادرات الأوكرانية المهمة كمبادرة الحبوب "Grain from Ukraine"، بالنظر إلى أن أوكرانيا لا تزال واحدة من أهم الدول الضامنة للأمن الغذائي العالمي، وكانت بنغلاديش تاريخيا واحدة من أكبر مستوردي الحبوب الأوكرانية".

كما أعرب شميغال عن أمله في أن تتخذ بنغلاديش موقفا نشطا في تقديم المساعدة الشاملة لأوكرانيا، وتطوير المزيد من العلاقات الثنائية "المثمرة" بين البلدين.

واقترح زيلينسكي في شهر نوفمبر 2022، خطة للسلام تتكون من 10 نقاط، لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتضمن ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الأسرى مع روسيا، واستعادة "وحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية دولية، وتعويض كييف عن خسائرها على حساب الأصول الروسية المجمدة.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسؤوليها انعدام الشروط المسبقة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي