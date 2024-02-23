أنطونوف يصف رغبة الغرب بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بغير الواقعية

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم حماة الوطن، إن رغبة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هي رغبة غير واقعية وطوباوية.

وشدد السفير على أن "الروس، في جبهة موحدة - على الخطوط الأمامية وفي الداخل - يخوضون المعركة الأكثر أهمية من أجل الوطن ضد النازية، التي ظهرت مرة أخرى على أراضي دولتنا الشقيقة".

إقرأ المزيد

وتابع الدبلوماسي الروسي أنه "ليس سرا أنه يتم تشجيع هذه الأيديولوجية الإجرامية بشكل نشط من الخارج".

وأضاف السفير: "يظهر العسكريون الروس كل يوم، أعلى درجة من المهارات القتالية والتماسك، وينفذون بنجاح كافة المهام الموكلة إليهم في ساحة المعركة، ويقربون انتصارنا المشترك، ويشكلون الأساس الموثوق للمستقبل السلمي".

وأكد أنطونوف على أن "قوة القوات المسلحة الروسية تلعب دورا أساسيا، في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأشار الدبلوماسي الروسي، في حفل الاستقبال الذي حضره العشرات من الملحقين العسكريين المعتمدين في واشنطن من عدة دول منها آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وجمهوريات رابطة الدول المستقلة، إلى "أهمية تعزيز العلاقات والتفاهم المتبادل بين الزملاء العسكريين، الذين جاء الكثير منهم اليوم لدعمنا في هذا اليوم المهم".

وتحتفل روسيا في 23 فبراير من كل عام بيوم حماة الوطن. وبهذه المناسبة، كرم وزير الدفاع سيرغي شويغو مجموعة من العسكريين الروس وقلدهم أوسمة الدولة التكريمية لقاء بسالتهم وبطولاتهم العسكرية التي أظهروها في ميدان القتال خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس