البنتاغون يرفض التعليق على تقارير فقدان مئات الجنود الأوكرانيين أثناء انسحابهم من أفدييفكا

رفضت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ التعليق على التقارير حول فقدان مئات الجنود الأوكرانيين أثناء الانسحاب من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك التي حررها الجيش الروسي.

وقالت في مؤتمر صحفي دوري: "للأسف لم نقم بتقييم الوضع حتى الآن. أنصحكم بأن تطلبوا من الجانب الأوكراني تعليقه حول أفدييفكا وعملياتهم هناك".

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، أنه خلال انسحاب قوات كييف من أفدييفكا، تم أسر أو فقد ما بين 850 إلى ألف جندي أوكراني.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعتبر بمثابة نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، بأن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، كان بسبب نقص الأسلحة.

المصدر: تاس