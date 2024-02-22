 
مباشر

الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)

أخبار العالم

الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x13e

توجه الأسطول الـ46 التابع لبحرية الجيش الصيني من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية، إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال في مهمة مرافقة سفن مدنية.

ووفق ما كشفه موقع "شينخوا" الرسمي الصيني فإن الأسطول الـ46 يتكون من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانغ) وسفينة الإمداد الشامل (هونغهوا)، كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.

وفي إطار الاستعدادات للمهمة، أجرى الأسطول تحليلا دقيقا ووضع خططا مفصلة، كما نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة.

وبدأت بحرية الجيش الصيني أول مهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.

الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)
الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)
الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا