الصين ترسل أسطولا في مهمة إلى خليج عدن (صور)

توجه الأسطول الـ46 التابع لبحرية الجيش الصيني من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية، إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال في مهمة مرافقة سفن مدنية.

ووفق ما كشفه موقع "شينخوا" الرسمي الصيني فإن الأسطول الـ46 يتكون من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانغ) وسفينة الإمداد الشامل (هونغهوا)، كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.

وفي إطار الاستعدادات للمهمة، أجرى الأسطول تحليلا دقيقا ووضع خططا مفصلة، كما نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة.

وبدأت بحرية الجيش الصيني أول مهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.

المصدر: "شينخوا"