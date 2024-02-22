توقع الأستاذ في جامعة شيكاغو، البروفيسور جون ميرشايمر، خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي في حال لم تشرع كييف في عملية تفاوض تؤدي إلى السلام مع الجانب الروسي.

وقال ميرشايمر في مقابلة مع قناة يوتيوب "Deep Dive": "سوف يخسر الأوكرانيون. والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو: كم من الأراضي التي سيخسرونها، وكم عدد الأشخاص الذين سيموتون؟ <…> هناك احتمال أن يواصل الروس، بعد النجاح في أفدييفكا، التقدم وتحرير المزيد من الأراضي".

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كما شدد ميرشايمر على حقيقة أن أي موارد مالية يتم تحويلها من الغرب لصالح أوكرانيا "لن تعين القوات المسلحة الأوكرانية على النصر".

ولهذا السبب، "يتعين على حكومة البلاد أن تفكر في المفاوضات مع روسيا، التي قبض جيشها على زمام المبادرة على امتداد خط المواجهة بالكامل".

وخلص الخبير إلى أن "الأوكرانيين بحاجة للتوصل إلى اتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن روبرت غيتس، وهو رئيس سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أكد في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن الجيش الروسي أخذ زمام المبادرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

من جهتها، أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، ولكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في برلمان البلاد.

المصدر: نوفوستي