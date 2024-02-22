رئيس سابق للاستخبارت المركزية الأمريكية: الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة في الجبهة

قال روبرت غيتس، وهو رئيس سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، إن الجيش الروسي استولى على زمام المبادرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف: "نحن نقرأ كل يوم، أن الروس يتقدمون في أماكن مختلفة على طول جبهة الألف كيلومتر بأكملها".

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وأعرب غيتس اعتقاده، بأن القوات المسلحة الروسية أخذت زمام المبادرة في الهجوم في أوكرانيا، ووصف الوضع السائد حاليا بأنه "انقضاض روسي".

في مساء يوم 17 فبراير، قام وزير الدفاع سيرغي شويغو، بإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وهنأ الرئيس بوتين، الجيش الروسي على هذا النجاح والنصر المهم.

ويشار إلى أن أفدييفكا، تعتبر بمثابة الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي دار القتال عليها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. من أفدييفكا بالذات، قامت القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك والمدن الأخرى في دونباس. ولذلك سمح تحرير المدينة بنقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك وسمح بتأمينها بشكل كبير من هجمات العدو.

المصدر: نوفوستي