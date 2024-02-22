بالفيديو.. الملك تشارلز يعقد أول اجتماع شخصي مع سوناك منذ تشخيص إصابته بالسرطان

لأول مرة منذ الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان، عقد الملك البريطاني تشارلز الثالث لقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمناقشة شؤون الحكومة كجزء من واجباته الرسمية.

والاجتماع الذي أقيم في قصر باكنغهام، هو أول لقاء شخصي بين الملك وسوناك هذا العام.

وقال رئيس الوزراء للملك: "مساء الخير يا صاحب الجلالة. سعيد جدا برؤيتك. من الرائع رؤيتك تبدو بهذا الشكل الجميل".

فأجاب الملك تشارلز مازحا: "كل هذا يتم بواسطة المرايا.. لقد تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة. لقد دفعني ذلك إلى البكاء في معظم الأوقات".

The King has held his weekly audience with the Prime Minister today. The PM told the King that he is looking well and that the country is behind him. 📹 @RoyalFamilypic.twitter.com/iWuxxTXIox — Victoria Murphy (@byQueenVic) February 21, 2024

وفي مشاركة أخبار تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، قال قصر باكنغهام إنه أثناء علاجه "نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وطوال هذه الفترة، سيواصل جلالته القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان الملك يقيم في ساندرينغهام، ملكية العائلة المالكة في نورفولك. وقد تم تصويره وهو يحضر قداس الكنيسة يوم الأحد إلى جانب الملكة كاميلا، لكنه لم يقم بأي ارتباطات رسمية.

وبعد وقت قصير من نشر الأخبار، كشف سوناك أنه كان على "اتصال منتظم" مع الملك تشارلز، قائلا "نأمل أن يتجاوز هذا في أسرع وقت ممكن".

المصدر: Yahoo news UK