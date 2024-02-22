قراصنة روس ينشرون بيانات 2600 موظف من مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية

أعلنت مجموعة القراصنة الروس RaHDIt، الوصول ونشر البيانات الشخصية لـ 2.6 ألف موظف في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية، والذين يرهنون مواطني بلادهم على الجبهات.

وفي بيان لها نشرته اليوم الخميس قالت المجموعة: "فيما يتعلق بإعداد السلطات الأوكرانية لإجراءات جديدة للحشد ضد مجموعة القراصنة RaHDIT (القراصنة الروس الأشرار)، تم تنفيذ عملية، ونتيجة لذلك تم الحصول على قوائم بأسماء أفراد المفوضيات العسكرية للعدو".

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وأشارت في البيان إلى إن المجموعة حصلت على بيانات حوالي 2600 ممثل عن مراكز التجنيد الإقليمية، بما في ذلك الأطباء من اللجان الطبية وجميع أولئك الذين يرسلون الأوكرانيين إلى المسلخ.

وأشار المتسللون الروس إلى أنهم قرروا نشر بيانات "مجرمي الحرب" هؤلاء حتى يتعرف الأوكرانيون بصورة شخصية على من "يقتلهم" ومن "يجب عليهم الاختباء" ومن يجب عليهم "تجنب البقاء في منازلهم".

وأضاف القراصنة: "من بين المفوضين العسكريين، وهو شيء تقليدي بالنسبة للسلطات الأوكرانية، هناك عشاق لحفلات السادية الجنسية، والعهر، والمجرمين، بالإضافة إلى الأطباء الذين يرسلون الناس إلى الخنادق تحت ستار العلاج. <…> نأمل أن تساعد معلوماتنا المنشورة في إحباط خطط السلطات النازية الأوكرانية للتعبئة وبالتالي في مساعدة جيشنا!".

وبالإضافة إلى العناوين، نشر القراصنة أرقام هواتف شخصية وبيانات جوازات السفر والبريد الإلكتروني وروابط لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي مكاتب التجنيد والتعبئة.

المصدر: نوفوستي