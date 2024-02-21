لافروف: الشركات الأمريكية استولت على الأراضي الزراعية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، أن الشركات الأمريكية استولت على الأراضي الزراعية في أوكرانيا، والرئيس فلاديمير زيلينسكي حول شعبه إلى "مواد استهلاكية".

وأشار لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، إلى أن الضخ الذي أعلنه الغرب لاحتياجات التنمية المستدامة وتغير المناخ تم التضحية به من أجل رعاية تدفقات بمليارات الدولارات لعسكرة أوكرانيا وتضخيم الميزانيات العسكرية لأعضاء "الناتو".

وقال: "لقد تم كسر سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء، الأمر الذي يؤجج الجوع والفقر وعدم المساواة، وهو ما لفتت إليه الرئاسة البرازيلية الانتباه عن حق. إنهم يحاولون زرع "رقائق" الإدارة الخارجية في الحكومات الوطنية".

وأضاف: "النتيجة واضحة: استولت الشركات الأمريكية على الأراضي الزراعية في أوكرانيا، وتحول الأوكرانيون إلى مواد استهلاكية يرسلها نظام فلاديمير زيلينسكي إلى الموت مقابل قروض غربية".

وتابع لافروف: "في ضوء هذا، يتم التقليل عمدا من حجم المأساة في غزة، حيث قتل في أقل من خمسة أشهر عدد من المدنيين والأطفال والنساء، يفوق عدد القتلى في كلا الجانبين في دونباس خلال السنوات العشر التي مرت منذ الانقلاب المخالف للدستور في كييف".

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المحطة الختامية في جولته في أمريكا اللاتينية البرازيل قادما من فنزويلا وقبلها كوبا، لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "العشرين" في ريو دي جانيرو حول دور المجموعة في التغلب على التوترات الدولية الحالية.

المصدر: RT