 
مباشر

سفير روسيا: الإكوادور أكدت لنا أنها لن تسلم أسلحة روسية إلى الولايات المتحدة

أخبار العالم

سفير روسيا: الإكوادور أكدت لنا أنها لن تسلم أسلحة روسية إلى الولايات المتحدة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0xb

أكد السفير الروسي لدى الإكوادور فلاديمير سبرينشان أنه تلقى تأكيدات مرة أخرى من وزارة الدفاع الإكوادورية بأنها لا تنوي إرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة.

وفقا للسفير، تعمل روسيا مع السلطات الإكوادورية من خلال وزارة الدفاع ووزارة الخارجية للتغلب على سوء التفاهم الذي نشأ مؤخرا.

وأوضح السفير الروسي أن السفارة الروسية تعمل مع وزارة دفاع الإكوادور، التي أكدت من جانبها عدم وجود نوايا لإرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة. وأن حكومتي البلدين تعملان معا للتغلب على سوء الفهم المؤقت الذي طرأ.

إقرأ المزيد
الإكوادور تؤكد عدم نيتها تزويد أوكرانيا بالأسلحة بصفتها دولة محايدة
الإكوادور تؤكد عدم نيتها تزويد أوكرانيا بالأسلحة بصفتها دولة محايدة

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي سبرينشان أن الإكوادور ألغت قرارها بإرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، ردت وزيرة خارجية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، على سؤال عما إذا كان هناك قرار بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بالقول: إن الإكوادور لن ترسل أسلحة إلى دولة مشاركة في صراع دولي مسلح.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا