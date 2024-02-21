سفير روسيا: الإكوادور أكدت لنا أنها لن تسلم أسلحة روسية إلى الولايات المتحدة

أكد السفير الروسي لدى الإكوادور فلاديمير سبرينشان أنه تلقى تأكيدات مرة أخرى من وزارة الدفاع الإكوادورية بأنها لا تنوي إرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة.

وفقا للسفير، تعمل روسيا مع السلطات الإكوادورية من خلال وزارة الدفاع ووزارة الخارجية للتغلب على سوء التفاهم الذي نشأ مؤخرا.

وأوضح السفير الروسي أن السفارة الروسية تعمل مع وزارة دفاع الإكوادور، التي أكدت من جانبها عدم وجود نوايا لإرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة. وأن حكومتي البلدين تعملان معا للتغلب على سوء الفهم المؤقت الذي طرأ.

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وفي وقت سابق، قال السفير الروسي سبرينشان أن الإكوادور ألغت قرارها بإرسال معدات روسية إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، ردت وزيرة خارجية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، على سؤال عما إذا كان هناك قرار بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بالقول: إن الإكوادور لن ترسل أسلحة إلى دولة مشاركة في صراع دولي مسلح.

المصدر: تاس