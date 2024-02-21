ألمانيا قلقة من شعبية قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في العالم العربي

أعرب "صندوق فريدريخ ناومان الألماني من أجل الحرية" عن قلقه إزاء الشعبية التي تحظى بها وسائل الإعلام الروسية وبينها قناة RT ووكالة "سبوتنيك" في العالم العربي.

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وجاء في تقرير صدر عن الصندوق، اليوم الأربعاء: "تستخدم روسيا في الدول العربية صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي لقناة RT ووكالة "سبوتنيك" باللغة العربية. وتظهر استطلاعات الرأي العام في الدول العربية التأييد المتزايد لروسيا، الأمر الذي يربطه الخبراء بحرب المعلومات الناجحة".

وزعم التقرير الألماني أن "وسائل الإعلام الروسية تحمّل الولايات المتحدة وحلف "الناتو" المسؤولية عن اندلاع النزاع في أوكرانيا والأزمة الغذائية العالمية في إطار الدعاية الروسية".

وزعم كذلك أن "الجهود التي تبذلها روسيا في هذا المجال عبر "فيسبوك" ومواقع الألعاب والمقالات الإخبارية المزيفة المشابهة للمواقع الإسرائيلية لتعميق الشرخ في إسرائيل حول الإصلاح القضائي، ونشر الدعوات المعارضة لدعم أوكرانيا في إسرائيل أقل فعالية منها في باقي المناطق بسبب الحماية السبرانية الإسرائيلية ووعي المجتمع الإسرائيلي".

ويقترح مؤلفو التقرير إنشاء منظمات محلية لمتابعة "المعلومات المزيفة وتعزيز الثقة بوسائل الإعلام المحلية ورفع مستوى المعرفة الرقمية لدى المواطنين".

المصدر: نوفوستي