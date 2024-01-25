بوريل "يستلهم" من تجربة RT في التواصل مع العالم العربي

لفتت مديرة قناة RT العربية مايا مناع إلى أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل اعترف بنجاح RT في الوصول إلى الجمهور العربي بلغته، فناشد المؤسسات الأوروبية أن تحذو حذوها.

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وذكرت مديرة RT العربية عبر "تلغرام" الأربعاء أنه خلال كلمة ألقاها في مؤتمر خدمة العمل الخارجي الأوروبي شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن التكتل يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أشخاص يتحدثون "ليس فقط الإنجليزية، ولكن أيضا العربية والهندية والصينية - اللغات التي يتكلمها مئات الملايين من الناس".

وتابع بوريل: "قبل بضعة أيام، كان مطار القاهرة مليئا بالإعلانات الخاصة بقناة روسيا اليوم التي تبث باللغة العربية. لقد وصلت روسيا اليوم إلى العالم العربي، وهي تعلن عن نفسها كمصدر جيد للمعلومات باللغة العربية. علينا أن نفعل الشيء نفسه: أن نتحدث ونستخدم نفس اللغة. وسوف نستمر في إلهام زملائنا الغربيين".

وعلقت مناع على تصريح بوريل ساخرة: "سنستمر في إلهام زملائنا الأوروبيين"، وأرفقت صورة لأحد إعلانات القناة في القاهرة.

RT

يذكر أن RT أطلقت في أواخر العام الماضي، حملات إعلانية في عدد من مناطق الجنوب العالمي، بينها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: RT