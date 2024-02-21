تركيا تعلن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة "كان" (فيديو)

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "كان"، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.

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وتم الانتهاء من جميع اختبارات رحلة "كان"، من ضمنها اختبارات المقعد القذفي، والاختبارات الثابتة الكاملة، واختبارات القصور الذاتي والثبات لأسطح التحكم، واختبارات سقوط معدات الهبوط، واختبارات نظام إلكترونيات الطيران في مختبر تكامل النظام، واختبارات الوقود، واختبارات بدء تشغيل المحرك.

ومن المنتظر أن تبدأ مقاتلات "كان" العمل في عام 2028. وهي من الطائرات الحربية غير المرئية، وأحد أهم أسلحة تركيا. طول جناحيها 14 مترا، وارتفاعها 6 أمتار، وطولها 21 مترا، تصل سرعتها القصوى إلى 2205 كم، وتعمل على ارتفاعات تزيد عن 16 كم.

ومن ميزاتها المهمة أنه يمكنها حمل أسلحة داخل الجسم وتوفر هجوما استراتيجيا جو-جو وجو-أرض.

المصدر: Milliyet