خبير: نزاع أوكرانيا كلّف ألمانيا أكثر من 200 مليار يورو فاتورة غلاء الكهرباء

كشف رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني مارسيل فراتسشر أن خسائر ألمانيا جراء نزاع أوكرانيا بلغت أكثر من 200 مليار يورو، فقط نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد العقوبات ضد روسيا.

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وقال فراتسشير في حديث لصحيفة Rheinische Post: "قبل كل شيء أدت تكاليف الطاقة الكهربائية المرتفعة (بسبب التخلي عن الغاز الروسي بموجب العقوبت) إلى انخفاض وتائر النمو الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 2.5 نقطة مئوية، بواقع 100 مليار يورو في عام 2022، و100 مليار أخرى عام 2023، مشيرا إلى أن هذه الخسائر تشمل فقط الخسائر المالية المباشر، محذرا من خسائر لاحقة في قطاعات أخرى.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي بأن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو.

المصدر: تاس