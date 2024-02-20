شولتس: الصراع في أوكرانيا ارتد على ألمانيا بشدة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، ان عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على ألمانيا لأنها "لم تكن مستعدة بشكل جيد".

وقال شولتس متحدثا في مؤتمر الرابطة الفيدرالية لأصحاب العمل في ألمانيا، إن "عواقب الهجوم الروسي المروع على أوكرانيا أثرت علينا بشكل كبير هنا في ألمانيا لأننا لم نكن مستعدين بشكل جيد".

ووفقا له، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت ألمانيا إجراءات عاجلة، حيث قامت ببناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في أسرع وقت ممكن وإيجاد موردي طاقة جدد.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر".

وأكدت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا، وسوف يقع في أزمة جديدة قوية بسبب ارتفاع الأسعار.

المصدر: RT